publié le 26/03/2019 à 06:52

Un accord crucial pour l'avenir de la société. Malgré la suppression de 700 postes, le groupe Arc International, leader des arts de la table et propriétaire notamment de la Cristallerie d'Arques, est sauvé. Plusieurs acteurs, dont l'État, vont investir 120 millions d'euros pour relancer l'activité.



Emmanuel Macron s'était lui-même mobilisé pour la cristallerie quand il était encore ministre de l'Économie. Huitième site industriel français, le groupe Arc International pèse dans la région des Hauts-de-France en terme d'emplois.

Ces salariés ont du accepter un gel des salaires mais respirent enfin selon Elisabeth Jacques, délégué syndical : "On sort la tête de l'eau mais tout reste à faire. Ce fleuron de l'industrie française fait vivre 5.200 foyers auxquels il faut ajouter les sous-traitants et les commerçants de la région. Il fallait forcément réagir et on remercie l'État de s'être mobilisé".

À écouter également dans ce journal

Tendances - L'inspection générale des finances a mené un audit où elle s'est penchée sur le cas d'un peu plus d'un million d'agents du secteur public. 310.000 travaillent moins de 35h et près de 200.000 sans aucune justification. 30.000 postes pourraient être économisés, notamment en supprimant les jours de fractionnement.



Société - Vous allez la voir et l'entendre partout à partir de ce mardi 26 mars, les pouvoirs publics lancent la nouvelle campagne de sensibilisation aux risques liés à l'alcool qui cause plus de 40.000 morts chaque année. C'est le deuxième facteur de mortalité précoce évitable après le tabac.



Sports - Les champions du monde français se sont facilement imposé 4 à 0 face à l'Islande. C'est la deuxième victoire en deux matches pour les hommes de Didier Deschamps dans ces éliminatoires de l'Euro 2020.