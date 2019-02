Prime de 1.000 euros : Macron a-t-il été entendu par les entreprises ?

publié le 18/02/2019 à 12:21

"J'ai besoin de vous", avait lancé le président aux grands patrons qu'il recevait à l'Elysée en décembre dernier afin de répondre aux revendications des "gilets jaunes". Il leur avait alors demandé d'accorder à leurs employés une prime défiscalisée pouvant atteindre 1.000 euros. Mais ont-ils joué le jeu ?



Une enquête de l'Association Nationale des DRH, publiée dans les Echos, semble montrer que les patrons ont bel et bien répondu présents. 75% des PDG interrogés ont versé une prime à leurs salariés de 532 euros en moyenne.

Ce sont les petites structures, de moins de 50 salariés, qui ont été les plus généreuses. Deux raisons expliquent ce constat. La prime est défiscalisée pour l'employeur jusqu'à trois SMIC et les PME ont plus de profils de ce type dans leurs rangs. Aussi, les grandes compagnies ont souvent des primes d'intéressement et des participations supplémentaires, à la différence des petites et moyennes entreprises.

Qu'en est-il des géants du CAC 40 ?

Nombreux à annoncer qu'ils allaient faire preuve de générosité, les géants du CAC 40 ont en effet répondu à l'appel du président. Dans le détail, sur les 115 plus grandes entreprises françaises, 74 ont attribué à leurs employés une prime de 630 euros en moyenne.



Parmi les secteurs d'activité les plus généreux on retrouve ceux qui manquent de main d'oeuvre et ont besoin d'avoir des interlocuteurs stables : les transports, la santé, les banques et les assurances. En revanche, moins de la moitié des salariés des fonctions supports, notamment les services administratifs, ont bénéficié d'un coup de pouce.