publié le 23/01/2019 à 05:24

Le tandem composé de Thierry Bolloré, adjoint et dauphin désigné de Carlos Ghosn, et Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, devrait prendre les commandes de Renault jeudi, mettant fin à l'ère Ghosn ouverte en 2005.



Un conseil d'administration du constructeur automobile est prévu jeudi, à partir de 10h au siège du constructeur à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Renault a confirmé la tenue de cette réunion, mais n'a pas souhaité faire de commentaire sur la succession de son patron, incarcéré depuis le 19 novembre au Japon où il a été mis en examen pour abus de confiance et malversations.

Une source proche du dossier a cependant indiqué que le poste de PDG de Carlos Ghosn serait bien scindé en deux fonctions : une direction générale exécutive d'un côté, la présidence du conseil d'administration de l'autre.

De son côté, Carlos Ghosn s'est une nouvelle fois vurefuser une libération sous caution mardi. Sa détention provisoire court désormais jusqu'au 10 mars et peut être encore prolongée plusieurs fois. Selon son avocat, il risque de rester incarcéré des mois jusqu'à la tenue de son procès. Le journal Les Echos avait affirmé que le patron de Renault serait prêt à démissionner.

À écouter également dans ce journal :

Disparition : le footballeur Emiliano Sala est toujours introuvable. Les chances de survie sont minces et les recherches reprendront ce matin. Avant de décoller, il aurait envoyé un message à ses amis pour dire qu'il n'était pas rassuré par l'état de l'avion. Un message diffusé par les médias argentins.



Politique : 67% des Français pensent que le grand débat est une bonne chose selon un sondage RTL. Mais cependant 62% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron ne s'en servira pas.



Fait-divers : les braqueurs des Champs-Élysées sont toujours en fuite. Hier, 3 suspects ont dévalisé une agence près de l'avenue parisienne. Le personnel a été séquestré plusieurs heures.