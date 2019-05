publié le 29/05/2019 à 15:45

Onze millions de foyers fiscaux, et non plus huit comme prévu initialement, seront dispensés de faire leur déclaration de revenus en 2020, a assuré Gérald Darmanin mardi 28 mai à l’Assemblée nationale.



"L’année prochaine, il y aura plus de onze millions de contribuables qui n’auront pas à faire la démarche", ce qui correspond à près d'un tiers environ des 38 millions de foyers fiscaux français, explique le ministre. "On leur enverra par mail ou par papier, selon leur volonté, la déclaration pré-remplie et ils n’auront pas besoin de la renvoyer", a-t-il encore précisé. Mais qui bénéficiera de cet aménagement dès l'année prochaine ?

Essentiellement les foyers fiscaux dont la situation n'aura pas évoluée au cours de l'année en cours. Plus précisément, les salariés et les retraités qui ne perçoivent aucun autre revenu que leur salaire ou leur pension. Une première salve qui devrait progressivement être appliquée à tous les contribuables d'ici 2022. "Le but, c’est que d’ici la fin du quinquennat, il n’y ait plus de déclaration d’impôt", a rappelé Gérald Darmanin.

Les déclarations 2019 ne sont donc pour l'instant pas concernées. Si vous ne l'avez pas encore faite, sachez que pouvez toujours déclarer en ligne jusqu'au 4 juin minuit, mais ce n'est valable plus que pour une partie des contribuables français.

