La boule au ventre ou décontractés, quelque 740.000 candidats vont franchir ce lundi 17 juin les portes des lycées pour passer la première épreuve écrite du bac, qui devrait se dérouler "normalement" selon le ministère malgré un appel à une grève de la surveillance.



À 8h00, les 554.000 candidats des bacs généraux et technologiques découvriront leur sujet de philosophie. Pour les 190.000 candidats du bac professionnel, ce sera l'épreuve de français, à 9h30. Le candidat le plus jeune a 11 ans et sept mois et passe un bac scientifique dans l'académie de Versailles. Le plus âgé a 77 ans et est inscrit dans l'académie de Dijon.



L'an dernier, un mouvement social à la SNCF avait fait craindre des perturbations. Cette année, pour la première fois depuis 2003, des syndicats de professeurs appellent à une grève de la surveillance lundi pour protester contre la réforme du bac, qui entrera en vigueur en 2021.

Mais le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer l'a assuré sur RTL : "L'examen aura lieu normalement". La rue de Grenelle a donné des consignes aux chefs des 4.635 centres d'examen pour qu'ils prévoient un volant de remplaçants. "C'est une petite minorité qui fera grève", a-t-il affirmé.

Intempéries - La Drôme et l'Isère attendent l'état de catastrophe naturelle qui sera pris mardi 18 juin, selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Ce dernier s'est rendu sur place après les violents orages et a annoncé 80 à 100% de pertes pour la plupart des récoltes.



Politique - Patrick Balkany toujours roi dans son fief. Le maire de Levallois-Perret met en scène sa combativité. Peu importe les 7 ans de prison ferme requis pour fraude et blanchiment, le ténor des Républicains ne compte pas se cacher.





Football - Les Bleues feront-elles un sans faute dans cette phase de poule du Mondial ? Dernier match ce soir à 21 heures contre le Nigeria. Nos tricolores sont déjà qualifiées pour les huitièmes et un match nul suffirait pour finir en tête du groupe.