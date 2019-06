publié le 16/06/2019 à 19:49

Sept ans ferme, incarcération immédiate, dix ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens... Le parquet national financier a rendu ses réquisitions à l'encontre de Patrick Balkany, jugé à Paris pour blanchiment et corruption.



Les représentants du parquet ont appelé le tribunal correctionnel à sanctionner des années de dissimulation et un "blanchiment continu et systématique", à travers une cascade de sociétés écran, logées au Liechtenstein ou à Panama et dotées de comptes en Suisse ou à Singapour.

Patrick Balkany et son épouse Isabelle sont soupçonnés d'avoir caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse aux Antilles et Dar Guycy à Marrakech.

Malgré cette épée de Damoclès au dessus de sa tête, le baron des Hauts-de-Seine conserve ses habitudes dominicales. Et autant dire qu'il est facile à suivre. Assis à la terrasse d'un bistro, costume bleu pétrole, lunettes de soleil et pin's tricolore à la boutonnière... Patrick Balkany trinque au rosé de Provence, entouré de ses soutiens. "C'est pour faire venir le soleil (...) C'est terminé pour moi, ce sont les avocats qui vont parler dorénavant", dit-il au micro de RTL.



Sous la Halle, loin du spectacle, le soutien reste là aussi massif même si certains, comme Élodie, espèrent une sanction. "Le fait qu'il y ait une condamnation qui arrive, oui, ça me paraît juste", dit-il.

Jugement le 13 septembre

Si les plaidoiries de la défense débuteront lundi 17 mai, le jugement est attendu le 13 septembre prochain. En attendant, Patrick Balkany a bien l'intention de venir au marché tous les dimanches.