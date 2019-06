Bac 2019 : 5 conseils pour un examen sans stress

publié le 16/06/2019 à 11:15

Un silence assourdissant, une feuille blanche et un crayon pour seuls compagnons, des surveillants qui font des aller-retour dans la salle d'examen... Pas de doute, le baccalauréat est un examen stressant. Surtout qu'en plus du stress du candidat s'ajoute souvent celui des proches.



Bénéfique pour certains, paralysant pour d'autres, le stress est un animal qu'il faut savoir domestiquer. Justement dosé, il est un allié pour être efficace lors des épreuves, et décuple les capacités. Mais s'il échappe à tout contrôle, il se fait vite envahissant.

Il existe quelques conseils simples pour gérer son stress le jour-J. Simples d'application, ils sont efficaces pour tous. Une pincée d'organisation, une once d'anticipation, une bonne dose de révision et un supplément de repos, c'est la recette parfaite pour un examen sans stress.

1. Bien dormir

Arriver à l'examen reposé est la meilleure solution, et la plus simple, pour lutter contre le stress. Pour cela, il faut se coucher de préférence à 22 heures, et à tout prix avant minuit. Une bonne nuit est une nuit de 8 heures. Un rythme à prendre au plus vite, et à garder au moins jusqu'à la fin de la semaine d'épreuves.



Pour bien dormir, il faut maintenir une température faible dans la chambre, et supprimer toute source de lumière. Les excitants sont à proscrire au moins 6 heures avant le coucher. Pas de téléphone pour s'endormir, mais un bon livre. Les écrans, émetteurs de lumière bleue, favorisent en éveil. Au contraire, lire endort. On évitera les livres de révisions pour un bon roman distrayant, manière de se changer les idées.

2. Réviser efficacement

Dès maintenant, réviser efficacement signifie établir un planning de travail. À la veille d'une épreuve, il est trop tard pour apprendre. Réviser signifie avant tout revoir. Les révisions de dernière minute créent du stress. La veille d'un examen, on cesse les révisions avant le dîner.



Il faut aussi savoir s'accorder de vraies pauses. Un café entre amis, un peu de sport (mais pas avant le coucher), une balade ou la préparation du repas... Une coupure d'un quart d'heure à une demi-heure toutes les deux heures permet de reprendre avec plus de concentration les révisions.

3. Préparer son sac la veille...

Cela peut paraître être un détail, mais un sac préparé la veille évite un stress inutile au moment de partir, voire en arrivant dans la salle d'examen. Le plus important est de bien préparer, dans une pochette, la convocation et la pièce d'identité. Attention aussi à bien les reprendre à la fin de chaque épreuve.



Il est toujours bon d'avoir avec soi une petite bouteille d'eau. Pour éviter tout accident pendant l'épreuve, il vaut mieux la poser sur le sol. On peut aussi prendre quelques petits en-cas, comme des barres chocolatées.

4. ... et une petite trousse avec tout le nécessaire

Dans une trousse, il est conseillé d'isoler seulement les fournitures nécessaires : plusieurs crayons bleus ou noirs en cas de panne, deux effaceurs pour les corrections, quelques surligneurs de couleurs pour le brouillon, une petite règle. Une fois dans la salle d'examen, il suffit alors de vider le contenu de cette trousse pour avoir tout le nécessaire pour composer.

5. Anticiper son déplacement

Une grande source de stress le jour de l'examen peut être d'arriver en retard. Pour éviter cela, la meilleure chose à faire est de repérer les lieux avant le jour-J. Chronomètre en main, il faut calculer le temps de trajets, et pour ceux qui utilisent les transports en commun, identifier le trajet et un trajet de contournement en cas de problème.



Cela fait, il faut essayer d'arriver au moins 15 minutes avant le début de l'épreuve dans la salle d'examen. Cela permet de s'installer tranquillement, et de souffler un bon coup en attendant la distribution des sujets.



Et quoiqu'il arrive, foncez ! Les imprévus arrivent même le jour du bac. Ils ne sont pas plus graves que le reste du temps. Simplement, il faut savoir les surmonter. Un jeu d'enfant si vous êtes bien préparé.