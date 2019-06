Coupe du Monde féminine 2019 : le programme de lundi 17 juin avec Nigeria-France

publié le 16/06/2019 à 17:48

Quatre rencontres de la Coupe du Monde féminine de football 2019 sont programmées lundi 16 juin. Les deux premières sont les deux derniers matches du groupe B qui ont lieu à 18h : Afrique du Sud-Allemagne à Montpellier et Chine-Espagne au Havre. L'Allemagne est en tête du groupe avec 6 points après ses deux victoires contre la Chine (1-0) et l'Espagne (1-0).



À 21h, ce sera au groupe A de prendre fin, les deux derniers matches de la poule sont à la même heure. Les Françaises, première du groupe avec 6 points, font face au Nigeria à Rennes. L'autre rencontre opposera la Corée du Sud et la Norvège dans le Stade Auguste-Delaune à Reims.

Les Françaises sont d'ores et déjà qualifiées pour la suite de la compétition. Un duel à distance s'annonce entre le Nigeria et la Norvège : si l'une des deux nations perd alors que l'autre gagne, le vainqueur sera en huitième de finale de Coupe du monde.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).

Le programme du samedi 15 juin :

15h00 : Afrique du Sud - Allemagne à Montpellier (groupe B)

15h00 : Chine - Espagne au Havre (groupe B)

21h00 : France - Nigeria à Rennes (groupe A)

21h00 : Corée du Sud - Norvège à Reims (groupe A)