Bac 2019 : les épreuves en 5 chiffres-clefs

743.594. C'est le nombre de candidats qui tentent cette année de décrocher le baccalauréat selon le ministère de l'Éducation nationale. Les épreuves écrites du fameux diplôme de fin d'études supérieures commencent lundi 17 juin en France métropolitaine. La traditionnelle épreuve de philosophie inaugure la semaine décisive pour les lycéens.



Le nombre de candidats est en baisse, après une année 2018 record. Une baisse de plus de 9.500 candidats. Plus de la moitié des candidats passent un baccalauréat général (53,5 %). Un candidat sur cinq veut obtenir un baccalauréat technologique (21 %), et le quart restant, un baccalauréat professionnel (25,5 %).

Quant aux candidats inscrits aux épreuves anticipées, notamment de français, ils sont 385.219. Près de trois quarts sont en voie générale (72 %), le reste suivent la voie technologique (28 %).

11

Le candidat le plus jeune a cette année 11 ans, un âge similaire au benjamin de l'année dernière. Le plus âgé des candidats a 77 ans, soit un an de plus que son homologue de l'année passée.

59

59 langues vivantes sont évaluées lors du baccalauréat. Parmi elles, 46 langues vivantes, la moitié comme épreuves facultatives, 12 langues régionales et la langue des signes française.

2.900

Lors de chaque session, environ 2.900 sujets d'épreuves sont élaborées. Pour la seule philosophie, c'est 92 sujets différents qui sont inventés. Ils permettent notamment d'avoir un sujet différent pour toutes les séries, adapté à leur programme, et pour les différentes zones géographiques, qui ne composent pas forcément en même temps.

Des sujets de secours sont préparés en cas de problème obligeant à renoncer au sujet principal. Ils sont semblables aux autres. En cas d'utilisation, les élèves ne le voient pas.

4.635

Les épreuves du baccalauréat sont organisées dans 4.635 centres d'examen. 39.651 candidats passent des épreuves à l'étranger, dans 93 pays différents. 153 centres d'examen sont ouverts dans les établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de la mission laïque française.

4.000.000

Au terme de la session d'examen, ce sont environ 4 millions de copies qui doivent être corrigées. Pour cela, 174.331 correcteurs et examinateurs sont mobilisés. Les résultats du baccalauréat 2019 seront disponibles dès le 5 juillet 2019. En 2018, 88,2 % des candidats ont obtenu le précieux diplôme.