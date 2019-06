publié le 16/06/2019 à 18:03

C'est l'aboutissement de leur parcours au lycée. Plus de 700 000 étudiants vont passer les épreuves écrites du baccalauréat du lundi 17 juin au lundi 24 juin en métropole. Dans les lycées français à l'étranger, certains ont d'ores-et-déjà fini les épreuves, d'autres débuteront le 6 juin. Pour tous, les mêmes règles : un examen officiel est très codifié.



Les épreuves du bac sont chronométrées, selon un calendrier qui permet aux centres d'examen d'organiser sur une semaine une trentaine d'épreuves différentes. Il est donc important d'arriver à l'heure.

En cas de retard "imputable à un événement indépendant de la volonté du candidat", un élève peut entrer jusqu'à une heure après le début de l'épreuve. Il doit néanmoins terminer sa composition en même temps que les autres élèves. Aucun délai supplémentaire n'est attribué. L'élève est considéré absent passé ce délai.

Si l'élève est absent "pour une raison de force majeure (maladie, accident, etc.) dûment constatée", il est possible de s'inscrire à des épreuves de remplacement, organisées en septembre.

Carte d'identité et convocation

Après être entré dans la salle, l'élève doit se diriger vers la place qui lui est attribuée. Il doit mettre à disposition des surveillants sur la table sa carte d'identité et sa convocation officielle.



Si l'élève a oublié sa carte d'identité, il peut présenter un autre document officiel avec photo, permettant de le reconnaître, comme un permis de conduire ou une carte vitale. L'identité du candidat est alors enregistrée, mais il doit présenter "dans les meilleurs délais" sa carte d'identité. Cela peut se faire le lendemain, à l'occasion d'une autre épreuve.



Si l'élève a perdu ou s'est fait voler sa carte d'identité, il doit présenter le récépissé de la déclaration auprès des forces de l'ordre et un autre document officiel avec photo avec sa convocation.

Objets autorisés sur la table

L'Education Nationale recommande d'écrire à l'encre noire ou bleue. Il "est d'usage de réserver la couleur rouge au correcteur", et les autres couleurs sont réputées peu lisibles. Il est recommandé d'avoir plusieurs stylos à disposition. Parler à son voisin, même pour demander un stylo, est considéré comme une fraude.



La calculatrice est autorisée, sauf mention contraire sur le sujet et pour les épreuves de français, histoire-géographie, philosophie, littérature, langues vivantes et les options. Attention, dans le cas des calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique, la présence d'un "mode examen" et son activation sont obligatoires.



Pour pouvoir suivre l'heure, il est donc vivement conseillé d'apporter une montre ou un petit réveil. Il est également possible d'apporter une bouteille d'eau et un en-cas.

Objets interdits

Les téléphones portables et tous les objets connectés sont interdits. Il doivent être éteints et rangés dans le sac à dos. Si l'élève n'a pas d'autres moyens de regarder l'heure, celle-ci peut-être donnée par le chef de salle si elle est demandée "sans abus".



Attention, des détecteurs de portable sont installés dans toutes les régions. Ils sont disposés aléatoirement dans les différents centres d'examen. Ils sont déplacés tout au long de la semaine.

Les sorties

Au cours de l'épreuve, les sorties sont interdites la première heure, pour s'assurer qu'aucun candidat ne croise un éventuel retardataire. Les élèves peuvent se rendre aux toilettes après la première heure et jusqu'à la fin de l'épreuve, un par un et accompagnés d'un surveillant.



Les candidats ne sont pas obligés d'attendre la fin de l'épreuve. Les sorties définitives sont autorisées après la première heure.