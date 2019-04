publié le 06/04/2019 à 18:35

Cet hamburger sera difficile à digérer pour un habitant de Laigneville, dans l'Oise. Début mars, ce dernier a eu la mauvaise idée de jeter par la fenêtre l'emballage de son repas une fois celui-ci ingurgité. Ce qu'il ignorait, c'est que dans cette commune, le maire a décidé de partir en guerre contre les incivilités. Résultat : l'automobiliste va devoir payer une lourde amende.



Le conducteur avait été repéré par des policiers municipaux, postés à une quinzaine de mètres de lui ce jour-là. S'il n'avait pas interpellé le jour même, il avait toutefois été retrouvé grâce aux caméras de vidéosurveillance. L’automobiliste a écopé d'une amende de 68 euros, comme la loi le prévoit.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là puisque le maire de la commune, Christophe Dietrich, a demandé 300 euros de plus pour les frais d'enlèvement. "On s'est aperçu que 68 euros, ça ne fait pas réfléchir les gens. Là, 368 euros je vous garantis que les gens réfléchissent à deux fois", explique-t-il. "En fait, le but ce n'est pas de faire de l'argent, mais de faire peser une épée de Damoclès et que les gens responsables de ce genre d'acte comprennent que ça peut leur tomber dessus à tout moment", précise le maire.

Ce n'est pas la première action de Christophe Dietrich en faveur de la propreté de sa commune. La semaine dernière, un homme surpris en train de décharger 4m3 de déchets a lui aussi été lourdement sanctionné : 868 euros d'amende.

