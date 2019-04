publié le 06/04/2019 à 18:06

Un appel à témoins a été lancé, vendredi 5 avril, par la gendarmerie de l'Aisne pour retrouver Steven, un jeune homme de 17 ans qui aurait fugué du domicile familial dans la nuit du jeudi 4 au vendredi, vers 00h30, rapporte l'Aisne Nouvelle.



L'avis de recherche précise que Steven a été vu pour la dernière fois dans un champ, dans le secteur de Bohain-en-Vermandois au nord de Saint-Quentin. Ce dernier n'a emporté avec lui aucun moyen de communiquer ni de paiement.

Le jeune homme mesure 1,60m, est de corpulence normale et a des cheveux courts châtains foncés. Au moment de sa disparition il était vêtu d’un jean gris clair et de baskets bleues et blanches.

Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Bohain-en-Vermandois au 03 23 08 40 17.