Cinq enfants de jihadistes ont été rapatriés en France ce matin. Ils ont 5 ans tout au plus, et se trouvaient dans un camp du nord-est de la Syrie, contrôlés par les Kurdes.



Deux filles et trois garçons, orphelins et isolés, ont atterri en milieu de journée dans un aéroport de région parisienne, après avoir été exfiltrés de leur camp par des combattants kurdes hier. Un énorme soulagement pour Lydie Maninchedda, la grand-mère de trois d'entre eux, âgés de un, 3 et 5 ans.



"C'est un bonheur", confie-t-elle au micro de RTL. "Ils vont être soignés dans un premier temps. Ce qui est le plus important pour nous c'est de les savoir en sécurité. Maintenant, nous attendrons de pouvoir aller les voir. Ils sont sur le territoire français ; ils ont un avenir, ils sont en sécurité, ils vont retrouver la santé et ils vont devenir des citoyens français", se réjouit-elle.

"On ne retrouvera malheureusement pas notre fille, mais nous sommes heureux de pouvoir retrouver ces petits-enfants et j'espère qu'on nous les confiera et qu'on pourra les élever, pour qu'elle (sa fille) soit fière d'eux où qu'elle soit."

