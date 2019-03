publié le 15/03/2019 à 18:10

Dans l'embarras après la révélation de photos le montrant bien accompagné en discothèque dans la soirée du samedi 9 octobre, soit quelques heures après l'acte 17 des "gilets jaunes", Christophe Castaner s'est exprimé sur la situation, alors qu'il célébrait en Dordogne les 50 ans du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG).



"Il n'y a pas de polémique, ma sécurité est toujours assurée, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Mais nous étions dans un lieu privé, un restaurant, et elle sait se faire efficace et discrète."



Alors que plusieurs magazines people avaient souligné le manque de protection du ministre, l'intéressé s'est justifié : "Être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 mais cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant, et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée".

Ce vendredi 15 mars, Édouard Philippe a affirmé sur Europe 1 qu'il n'avait "aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner, et que le ministre de l'Intérieur avait toute sa confiance". "Je crois qu'il n'y a pas de questions autour de sa sécurité", a ajouté le Premier ministre.