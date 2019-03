Algérie : une foule immense manifeste dans le centre d'Alger

publié le 15/03/2019 à 17:50

Pour le 4e vendredi consécutif, une gigantesque foule manifeste dans le centre d'Alger, ce vendredi 15 mars, pour protester contre la prolongation sine die du mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien a annoncé lundi 11 mars qu'il renonçait à briguer un 5e mandat. L'élection présidentielle, dont le premier tour devait avoir lieu le 18 avril, est donc reportée jusqu'à l'issue d'une prochaine Conférence nationale devant réformer le pays et élaborer une nouvelle Constitution.



Le nombre exact de manifestants n'est pas établi car ni les autorités, ni les protestataires ne communiquent de chiffres. Toutefois, la mobilisation semble similaire à celle de vendredi dernier. Hommes, femmes et enfants marchaient en début d'après-midi autour du carrefour de la Grande-Poste, bâtiment emblématique du cœur de la capitale. "On voulait des élections sans Boutef, on se retrouve avec Bouteflika sans élections", peut-on lire sur une pancarte, résumant le sentiment des Algériens depuis l'annonce du chef de l'Etat.

Comme à Alger, une très forte mobilisation est constatée à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, selon des journalistes de médias algériens sur place.

Agé de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'empêche de s'adresser à ses citoyens depuis 2013 et rendent ses apparition publiques rares, Abdelaziz Bouteflika est la cible d'une contestation massive, jamais vue depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans. Son annonce de report des élections prolonge de facto son mandat, au-delà de son expiration le 28 avril.