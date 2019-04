publié le 20/04/2019 à 15:48

Une mauvaise blague qui ne passe pas. Lors d'une soirée-débat organisé jeudi, le sénateur du Rassemblement national Stéphane Ravier a tenté une plaisanterie sur sa collègue socialiste Samia Ghali. À propos d'elle, il a déclaré : "La sénatrice de Marseille madame Samia G., (...) le point G de Marseille", déclenchant les rires de son auditoire.



Contactée par l'AFP, madame Ghali a confirmé samedi matin sa décision de porter plainte, précisant qu'un constat d'huissier avait été établi pour authentifier la vidéo de l'incident et que la plainte était en cours de rédaction par ses avocats.

Dès vendredi soir, la sénatrice socialiste s'était déclarée "en colère et blessée en tant que femme, épouse et mère, par les propos vulgaires et indécents de Stéphane Ravier. (...) Le sexisme est un délit, je saisirai la justice".

Stéphane Ravier visé par une autre plainte

Stéphane Ravier avait déjà été visé par une plainte, pour "injure publique sexiste", en février, après ses propos visant l'élue écologiste Lydia Frentzel.



Lors du conseil municipal de Marseille du 4 février, alors que l'intervention de Mme Frentzel (EELV) était chahutée par des élus RN, elle s'était adressée à Stéphane Ravier: "On se verra dans les 13e et 14e arrondissements (l'ex-mairie de secteur de M. Ravier, NDLR) et je viendrai aider les équipes", avait-elle lancé, faisant référence à la prochaine campagne électorale des municipales. Stéphane Ravier lui avait alors rétorqué : "Au même hôtel, le même jour, à la même heure", suscitant les rires de son groupe.



"Stéphane Ravier a sous-entendu que j'étais une prostituée et que j'avais des relations habituelles avec lui", avait dénoncé Mme Frenzel auprès de l'AFP, avant de porter plainte.