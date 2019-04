Marseille : des dealers recrutés par petites annonces

publié le 24/04/2019 à 10:08

Des dealers recrutés par petites annonces, comme pour n'importe quel autre travail...

C'est la Une ce mercredi 24 avril de la Provence. Tout commence il y a quelques semaines, dans le XVème arrondissement de Marseille.



Les policiers tombent par hasard sur des prospectus jetés nonchalamment par terre. Sur l'un d'eux il est écrit noir sur blanc : "Offre d'emploi. Votre droguerie recrute." L'employeur explique ensuite rechercher un vendeur pour l'accueil des clients. "Vous serez chargé de réaliser des contrôles visuels permanents en tout temps"; y est-il écrit.

Quant à la qualité requise pour décrocher ce job ? Appliquer et suivre les consignes du gérant. La petite annonce invite ensuite les candidats à contacter la direction via les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout : parmi tous ces papiers les enquêteurs retrouvent également des publicités.

On peut y lire ce message notamment : "Venez découvrir nos spécialités fraîchement arrivées d’Espagne, du Maroc de Bolivie et de Hollande". La direction promet aux clients d’être accueillis chaleureusement et en tout sécurité à une adresse précise, indiquée elle-aussi noir sur blanc.

Du jamais-vu en 50 ans de carrière L'avocat qui défend l'un des vendeurs arrêtés dans ce dossier





"Du jamais-vu en 50 ans de carrière", dit un avocat qui défend l'un des vendeurs arrêtés dans ce dossier. Le trafic de drogue est devenu un marché comme les autres, ajoute-t-il. Pour faire face à la concurrence , les dealers utilisent désormais le même genre de pub et de recrutement de personnels.



Le vendeur en question, au chômage depuis des mois, explique avoir fait cela pour aider ses parents à payer le loyer. Il a été condamné à un an de prison ferme. La tête du réseau en revanche n'a toujours pas été interpellée, ni même identifiée.