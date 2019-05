et AFP

publié le 05/05/2019 à 13:53

Une touriste allemande est décédée, ce dimanche 5 mai, à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) "emportée par les vagues" alors qu'elle se promenait sur la plage, ont indiqué les secours et les gendarmes. La région est placée en vigilance jaune en raison du vent, par Météo France. "Selon les premiers éléments, tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident. La victime a sans doute été happée par les vagues alors qu'elle se promenait sur la plage", ont précisé les gendarmes. La victime est âgée d'une soixantaine d'années.



Le sud-est de la France est balayé par des rafales de mistral très fortes, avec "des valeurs inédites" pour le mois de mai, jusqu'à 138 km/h, selon Météo France, qui a placé les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse en vigilance orange. À la mi-journée, Météo-France relevait sur Twitter des pointes à 112 km/h à Avignon, 138 km/h à Salon-de-Provence et 130 km/h à Marseille Marignane, "des valeurs inédites pour ces stations en mai".

À Marseille, un arbre coupé en deux par le vent est tombé sur la Canebière, entraînant la coupure de la ligne de tramway dimanche matin. À la mi-journée, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers avaient déjà effectué des centaines d'interventions, principalement pour des objets menaçant de tomber. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, en vigilance jaune, près de 2.000 foyers sont privés d'électricité, dans le pays de Lurs, depuis 6h. Météo-France prévoit que le mistral continue de souffler violemment jusqu'en cours d'après-midi.