publié le 19/11/2018 à 14:03

La mobilisation des "gilets jaunes" ne faiblit pas en ce lundi 19 novembre, avec l'un des points les plus chauds à Caen, où la rocade est bloquée dans les deux sens. Et les manifestants jurent qu'ils ne bougeront pas de sitôt. "Jusqu'au bout, on est prêts à rester. On a les poches vides, donc qu'est-ce qu'il nous reste ?", assure l'un d'eux.



"Il y a beaucoup d'usines au niveau de la Normandie, alors il y en a qui font les postes. Ils vont faire le matin (travailler ndlr), après ils vont revenir", explique un mobilisé. Un roulement qui permet de maintenir les blocages tout en travaillant. "J'ai dit que j'étais en arrêt maladie, et puis je suis venu ici. Je peux faire ça longtemps, pas de souci", confesse un "gilet jaune".

Tous sont certains d'une chose : ils feront craquer Emmanuel Macron. "Pour le moment il s'en fout. À un moment donné quand il va voir que les poids lourds vont s'y mettre, que les agriculteurs vont s'y mettre, qu'il n'y aura plus rien dans les magasins, il nous écoutera", assure une manifestante.

