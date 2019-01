publié le 09/01/2019 à 13:21

Le nombre de flash des radars a bondi de 30% en décembre. Ces excès de vitesse inquiètent les responsables de la sécurité routière, alors que 6 radars sur 10 ont été dégradés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".



L'exécutif veut les remplacer au plus vite. Mais ça n'est pas si simple, car cela dépend des dégâts subis. Par exemple, pour une vitre cassée ou un tag, il faut compter un délai d'intervention d'une semaine. Et ce pour un coût d'environ 500 euros.

Pour remplacer une cabine fixe, c'est beaucoup plus long. Cela peut prendre un mois en moyenne, et coûte entre 60.000 euros et 80.000 euros. La facture peut même monter jusque 200.000 euros pour les machines les plus performantes, comme les radars tronçons. Ils permettent de calculer la vitesse d'un véhicule entre deux points.

En 2012, le coût du vandalisme avait été estimé à environ 22 millions d'euros pour une année dite normale, c'est-à-dire une année où les radars fonctionnent à plus de 90%. Ce chiffre va donc exploser en 2018, avec près de 60% des radars vandalisés. L'État estime déjà les recettes en baisse de 15%.

À écouter également dans ce journal

Gouvernement - Chantal Jouanno a décidé de se retirer du pilotage du grand débat national, après une polémique sur sa rémunération. Mais l'exécutif n'a qu'une semaine pour trouver quelqu'un pour incarner cette grande concertation qui doit permettre une sortie de crise.



Football - Benjamin Pavard, 22 ans, était encore inconnu l'an dernier. Mais depuis, a été sacré champion du monde avec l'équipe de France de football, et cette fois il quitte l'équipe de Stuttgart pour le prestigieux Bayern Munich. Un contrat de 5 ans qui démarrera en juillet prochain.



"Gilets jaunes" - Christophe Dettinger, l'ex-boxeur soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes mobiles lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" samedi 5 janvier, va être jugé ce mercredi 9 janvier en comparution immédiate. Il est également visé par une deuxième enquête pour détention d'armes illégale.