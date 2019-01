publié le 09/01/2019 à 11:02

Christophe Dettinger, qui avait été filmé en train de frapper des gendarmes samedi, va être déféré à l'issue de sa garde à vue, ce mercredi 9 janvier, selon une décision du parquet, a indiqué une source proche du dossier. L’ex-boxeur avait été placé en garde à vue lundi 7 janvier.



Cet homme originaire de l'Essonne, ancien champion de France 2007 et 2008 des lourds-légers, s'était présenté lundi matin à la police, qui le recherchait activement depuis les faits.

Samedi, lors d'une nouvelle manifestation des "gilets jaunes" dans la capitale, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté sur la passerelle qui relie les deux rives de la Seine au niveau du Jardin des Tuileries.

Deux gendarmes ont porté plainte

Sur des images largement diffusées sur les réseaux sociaux et sur les télévisions, on voit un gendarme à terre, entouré de manifestants et frappé par l'un d'eux portant un manteau et un bonnet noir. Ce gendarme s'est vu prescrire 15 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et a porté plainte dimanche, selon la gendarmerie.



Sur une autre vidéo, on voit un homme portant également un manteau et un bonnet noir, attaquer tel un boxeur professionnel un gendarme derrière son bouclier. Ce dernier a eu 2 jours d'ITT et a également porté plainte.



Invité de RTL mercredi 9 janvier, le général Richard Lizuray, directeur général de la gendarmerie nationale, fait part de son "indignation" à propos de la cagnotte mise en place pour venir en aide à Christophe Dettinger.