Le gouvernement a répondu favorablement à l'une des demandes phares des "gilets jaunes" : renoncer à alourdir le contrôle technique automobile, qui devait devenir beaucoup plus pénalisant à partir du 1er janvier 2019. La France devait en effet adopter des normes plus drastiques que les réglementations européennes, notamment pour les véhicules diesel.



Les garagistes devaient faire monter les moteurs dans les tours pour voir quelles étaient les émissions polluantes. On estime que près d'un tiers des 15 millions de véhicules diesel qui circulent en France auraient pu se retrouver hors norme. Cela n'aurait pas manqué d'avoir des conséquences sur le porte-feuille des automobilistes. Remplacer un filtre à particule coûte en moyenne 1.500 euros, tandis qu'un injecteur de gazole s'élève à près de 500 euros.

Les professionnels s'attendaient surtout à un boom des contre-visites. Aujourd'hui, 1% des voitures contrôlées doivent repasser après avoir réalisé les travaux nécessaires. Or les garagistes s'attendaient à ce que les nouvelles normes fassent grimper ce taux à 5%, voire 7%.

À écouter également dans ce journal :

- L'exécutif lâche du lest. Le gouvernement "suspend pour six mois" la hausse de la fiscalité sur le carburant et les tarifs du gaz et de l'électricité "n'augmenteront pas pendant l'hiver", a annoncé mardi 4 décembre le Premier ministre Édouard Philippe pour tenter de sortir de la crise des "gilets jaunes". "Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France, mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation", a souligné le chef du gouvernement lors d'une allocution télévisée, ajoutant qu'il "faudrait être sourd" pour ne "pas entendre la colère" des Français.



- La grogne des lycéens se poursuit. Des incidents ont à nouveau éclaté mardi 4 décembre devant des lycées de la région parisienne, après une première journée de perturbations dans 188 lycées en France lundi dans un mouvement de contestation porté par celui des "gilets jaunes", a-t-on appris de sources concordantes.



- Le procès en appel de Francis Heaulme, condamné en première instance à perpétuité pour les meurtres de deux enfants en 1986 à Montigny-lès-Metz (Moselle), a débuté mardi matin à Versailles (Yvelines) par une demande d'acquittement de sa défense, dénonçant un "procès inéquitable".



- Les malades de la thyroïde ont-il été suffisamment informés sur le changement de formule de leur traitement Levothyrox ? La justice répondra mercredi 5 décembre sur le volet civil de ce gigantesque dossier, plaidé à Villeurbanne, près de Lyon.