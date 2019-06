Trottinettes électriques . Un homme de 25 ans, qui circulait sur une trottinette électrique, est mort hier soir à Paris, après avoir été percuté une camionnette. Enfant percuté à Lorient . Le chauffard de 20 ans soupçonné d'avoir tué un petit garçon de 10 ans et blessé grièvement son petit cousin de 7 ans sur un trottoir, est toujours activement recherché. Grève aux urgences . Les urgences sont dans la rue ce mardi 11 juin, jour où doit être adopté le projet de loi Santé par le Sénat. Les hôpitaux publics mobilisent et les urgentistes sont à bout.

article

7797819953

Les actualités de 12h30 - Garde d'enfants : le tiers payant étendu aux nounous

Les actualités de 12h30 - Garde d'enfants : le tiers payant étendu aux nounous

Le salaire des nourrices gardant des enfants de moins de 3 ans ne devra plus être avancé avant le remboursement par la Caisse d'Allocations Familiales. Une mesure qui promet plus de souplesse et de sécurité pour les nounous et les parents.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-actualites-de-12h30-garde-d-enfants-le-tiers-payant-etendu-aux-nounous-7797819953

https://cdn-media.rtl.fr/cache/mvPWcvzP6LpX_5llf3gc2Q/330v220-2/online/image/2018/0606/7793657668_une-nounou-garde-des-enfants.jpg