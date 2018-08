publié le 28/08/2018 à 06:46

À l'approche de la rentrée, vous serez peut-être amené à faire garder vos enfants. Une dépense de plus en plus élevée. Selon une récente étude de la plateforme Yoopies, les tarifs des nourrices sont en pleine augmentation. Comptez en moyenne 70 euros supplémentaires par mois pour les assistantes maternelles, avant les aides.



Des tarifs face auxquels les parents essayent de s'adapter. Beaucoup se tournent alors vers des membres de la famille, pour atténuer le coût du mode de garde. "Cette dépense est quand même très importante. Il faut compter à peu près entre 1.700 et 2.000 euros par mois. Finalement, ça revient pratiquement à rester avec son enfant plutôt que d'aller travailler et le faire garder", explique Sabrina, fiscaliste et mère d'un nourrisson de 4 mois.

Plus le coût des nourrices augmente, plus les parents essaient de s'en détourner. Pourtant les places en crèche sont toujours aussi rares, avec 436.000 places disponibles pour 2,3 millions d'enfants. Une situation face à laquelle intervient le complément de libre choix du mode de garde d'enfant. Cette allocation, versée par la Caisse d'allocations familiales, aide les parents éligibles à financer la garde de leur enfant.