publié le 11/06/2019 à 10:25

Un jeune homme est décédé alors qu'il roulait avec une trottinette électrique. L'accident s'est déroulé dans le quartier de la Goutte d'or (XVIIIe arrondissement) à Paris, lundi 11 juin dans la soirée, révèle Europe 1. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de la trottinette, âgé de 25 ans, aurait refusé la priorité à une camionnette venant de la droite à un carrefour.



L'homme a été violemment percuté par le véhicule. Les secours l'ont trouvé en arrêt cardiaque. Quelques heures plus tard, il a succombé à ses blessures à l'hôpital.

La trottinette n'a pas été retrouvée. Le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue. Il n'avait consommé ni alcool, ni drogue, ont révélé les analyses. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du quartier devraient aussi être examinées pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident mortel.

Les accidents de trottinettes électriques se multiplient dans la capitale. Il y a un mois à peine, un octogénaire était mort après avoir été renversé par un tel véhicule. En début de semaine dernière, une pianiste avait également été percutée. Elle a décidé de porter plainte contre la mairie de Paris, craignant de ne plus jamais pouvoir jouer de son instrument comme avant.

Vers une législation plus stricte

Vendredi 7 juin, l'Assemblée Nationale a rejeté un amendement en faveur du port obligatoire du casque pour les personnes de plus de 12 ans. Néanmoins, les trottinettes devront être bridées à 20 km/h, a déclaré la ministre des Transports, Elisabeth Borne.



De son côté, la mairie de Paris a mis en place une "Charte de bonne conduite". La maire Anne Hidalgo a aussi annoncé l'interdiction de stationner sur tous les trottoirs, et a proposé la limitation à 8 km/h de la vitesse des trottinettes dans les aires piétonnes et les zones de rencontre.



Dans la capitale, le nombre de trottinettes en circulation est évalué à 20 000.