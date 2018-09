publié le 22/09/2018 à 13:47

Déjà près de 100.000 signatures recueillies. La pétition, lancée par le Comité Olympique français (CNOSF) contre les coupes budgétaires dans le ministère des Sports, rencontre un grand succès. Ce coup de colère vient quelque peu entacher la Fête du Sport, qui se tient jusqu'à dimanche 23 septembre.



Face à l'ampleur de la polémique, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a assuré vendredi que son budget serait "préservé", ne donnant pas de chiffre détaillé. Dans une lettre envoyée fin juillet au ministère des Sports, Matignon fixe son budget à 450 millions d'euros contre 480 millions en 2018, en baisse pour la seconde année consécutive.

Le CNOSF revendique la totalité des taxes affectées au sport, alors que ces dernières, prélevées sur la Française des Jeux, sur les paris sportifs en ligne et sur les droits TV, retournent partiellement dans le budget général de l'État. "On demande que le sport finance le sport (...). Le sport rapporte beaucoup plus à la nation que ce qu'il lui coûte", a insisté Denis Masseglia, président du CNOSF.

