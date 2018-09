"I recup the ball" : quand Nabil Fekir tente d'expliquer son but en anglais

publié le 20/09/2018 à 11:42

Personne ne s'y attendait et pourtant ils l'ont fait ! Les Lyonnais ont remporté leur premier match en Ligue des champions mercredi 19 septembre face à la meilleure équipe d'Angleterre, Manchester City. Les hommes de Bruno Génésio se sont imposés dans le mythique stade d'Anfield sur le score de deux buts à un.



L'un des héros du match se nomme Nabil Fekir. L'international français a inscrit le second but juste avant la mi-temps. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'il a été interrogé en fin de rencontre par la télévision norvégienne, offrant une séquence drôlissime aux spectateurs et internautes.

Face caméra, le journaliste lui demande de raconter son but. Peu à l'aise en anglais, le joueur français répond d'abord : "I don't understand" (je ne comprends pas, ndlr). Son interlocuteur lui demande une nouvelle fois avec d'autres mots de décrire l'action.

Quand Nabil Fékir raconte son but à la TV anglaise après le match hier:



« I recupe the ball » ¿ pic.twitter.com/L8iGkLUFmv — PFC (@PassionFootClub) 20 septembre 2018

Après avoir finalement compris la question, Nabil Fekir répond timidement et dans un anglais plus qu'approximatif : "I recup the ball... and (euh) Memphis (Depay, ndlr) gives me a good pass. After I shoot and I score", conclut-il. L'extrait, partagé en masse sur les réseaux sociaux n'est pas passé inaperçu et a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, toujours très inspirés.

Nabil Fekir c sur il redoutait passer au tableau à l’école pic.twitter.com/HiHNADA5TM — Atom (@PronoAtom) 19 septembre 2018

Mdrrrrrrrrrrr Fekir il a le TOIEC a votre avis ? https://t.co/MUnT1LD7ET — Tayler Durden (@BDPetrelli) 20 septembre 2018