Disparition de Sophie Le Tan : un suspect qui "vous rend mal à l'aise" dit une avocate

et Marie Sasin

publié le 21/09/2018 à 09:15

Un suspect a été écroué et mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Sophie Le Tan. Il s'agit de Jean-Marc Reiser. De l'ADN de la jeune femme trouvé dans des gouttes de sang a été relevé dans son appartement.



Jean-Marc Reiser avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour le viol d'une auto-stoppeuse en 1995, et soupçonné de la disparition d'une jeune fille en 1987. Il avait été acquitté faute de preuve en 2001. Valérie Gletty était l'avocate de la famille de Françoise Hohmann, la jeune fille disparue en 1987.

"La première fois que je l'ai rencontré c'était lors du procès en 2001. On avait face à nous un individu qui était froid, intelligent et déterminé. Il affirmait haut et fort son innocence mais cette froideur était quelque chose d'assez impressionnant", raconte l'avocate.



"C'était quelqu'un qui n'était pas manipulable, qui contrôlait parfaitement ce qu'il disait, il n'était pas bavard mais il répondait de manière pertinente à toutes les questions. Il avait réponse à tout, il y avait quand même des éléments à charge, des éléments troublants le concernant mais il arrivait à formuler des réponses extrêmement cohérentes, qui force est de le constater ont emporté la conviction de la cour d'assises", explique Valérie Gletty.

J'avais l'intime conviction que c'était lui qui était responsable Valérie Gletty, avocate de la famille de Françoise Hohmann





"Les psychiatres à l'époque estimaient qu'il était totalement hermétique puisque vous savez quand vous êtes mis en cause dans une affaire criminelle vous rencontrez un psychologue, un psychiatre obligatoirement. Tous ces experts avaient trouvé un individu hermétique qui ne se livrait pas et répondait au minimum au question, à partir du moment où son intérêt n'était pas compromis".



"C'est quelqu'un qui vous rend mal à l'aise (...) il y a quelque chose dans son regard, en effet de très froid, qui n'est pas le regard de quelqu'un que vous croisez normalement dans une rue". L'avocate a toujours du mal à accepter la décision de 2001 : l'acquittement de Jean-Marc Reiser. "J'avais l'intime conviction que c'est lui qui était responsable de la disparition de Françoise Hohmann", détaille Valérie Gletty.