publié le 28/01/2019 à 05:31

C'est ce lundi 28 janvier qu'un premier bilan des 80 km/h sera tiré. Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des aménagements sur cette mesure toujours polémique. En attendant, Édouard Philippe présentera tout à l'heure les chiffres de la sécurité routière 2018 depuis Coubert (Seine-et-Marne), là où, le 11 décembre 2017, il s'était dit favorable "à titre personnel" à l'abaissement de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur certaines routes nationales et départementales.



Six mois après l'entrée en vigueur de la mesure, le Premier ministre devrait annoncer de bons résultats. "Ça va être compliqué de nous dire que les 80 km/h ne marchent pas", glisse-t-on à Matignon. Sans atteindre le plus-bas historique de 2013 (3.427 morts), 2018 devrait marquer un net renversement de tendance, après trois années consécutives de hausse entre 2014 et 2016.

C'est dans le Tarn-et-Garonne que la mortalité recule le plus avec -40,1%, soit onze victimes de moins sur les routes du département en 2018. "Sur l'année 2018, il y a eu une très forte concentration sur la sécurité routière des forces de police et de gendarmerie avec une présence extrêmement massive. Et toutes les mesures de réduction de vitesse ont permis très clairement de faire baisser le nombre de morts", assure le préfet du Tarn-et-Garonne Pierre Besnard.

