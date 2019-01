Lyon interdit les véhicules les plus polluants mais pas ceux des ménages

publié le 27/01/2019 à 19:57

La ville de Lyon introduira en 2020 une zone à faibles émissions (ZFE), où les poids lourds et utilitaires les plus anciens seront interdits afin de réduire la pollution. Cette mesure doit être votée lundi par les élus de la collectivité. "La qualité de l'air est un enjeu majeur en termes de santé publique et d'attractivité", a souligné son président, David Kimelfeld, en présentant le dispositif.



Celui-ci ne concerne pas, pour l'heure, les voitures des particuliers car il était "hors de question de commencer en égratignant les revenus les plus modestes". À Lyon, le trafic routier représente plus de 60% des émissions de dioxyde d'azote (NO2), dont le niveau actuel dépasse les limites européennes et près de 48.000 habitants (sur 1,4 million dans l'agglomération) y étaient surexposés en 2016, selon une étude.

En octobre, une quinzaine de métropoles en tout se sont engagées auprès du ministère des Transports à mettre en place ou à renforcer de telles zones d'ici 2020 comme la métropole d'Aix-Marseille Provence, celle de Toulouse ou Fort-de-France. À Grenoble, un dispositif similaire est en place depuis deux ans et doit être étendu prochainement aux voitures des particuliers. La métropole du Grand Paris a prévu une ZFE à partir de juillet pour les véhicules les plus polluants, y compris ceux des ménages.

Ce sujet revenait d'ailleurs beaucoup dimanche dans la bouche des quelque 5.000 manifestants qui se sont mobilisés pour le climat à Lyon avec des pancartes réclamant par exemple de la "libAIRté".