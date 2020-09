publié le 10/09/2020 à 11:27

Ce jeudi 10 septembre marque la plus longue étape du Tour de France 2020. 218 kilomètres entre Chauvigny, dans la Vienne, et Sarran, en Corrèze. Au classement, c'est l'Australie Caleb Ewan qui est en tête. Il était mercredi presque à égalité avec le Slovaque Peter Sagan, rétrogradé après avoir donné un coup d'épaule.

Peter Sagan est déclassé et relégué à la 85e place de la 11e étape du Tour de France après un coup d'épaule sur Wout Van Aert dans le sprint final. "Une décision qui est indiscutable", pour Laurent Jalabert. Le consultant cyclisme de RTL estime que le "jury des commissaires regarde les images, tranche dans le vif et prend la décision qui doit s'appliquer".

Selon lui, "Sagan, quoi qu'il en soit, était bien le plus rapide sur cette étape à l'arrivée à Poitiers hier". Laurent Jalabert estime qu'il a "simplement été enfermé et a voulu se dégager". "Un geste évidemment, sur le Tour de France, qui ne passe pas inaperçu. Il a été déclassé à la dernière place du peloton", détaille l'ancien coureur français.

Selon Laurent Jalabert, "il faut comprendre que dans les sprints, tous les sens sont en éveil chez le sprinteur". "Tout va très vite, il est dans un état de surexcitation. Il y a une décharge d'adrénaline parce qu'il est porté par cette ambition", estime "Jaja". Selon lui, "pour gagner sur le Tour de France, il faut être dans cet état-là". "On a les nerfs à fleur de peau et quelques fois, on se surprend à avoir des réactions que l'on n'aurait pas dans des conditions normales", assure-t-il.

"Moi ça me choque pas. J'ai pratiqué ce genre d'activité à une période de ma vie et ce que j'ai vu hier ne m'a absolument pas choqué", estime Laurent Jalabert. "Il n'y avait pas de mauvaises intentions dans la manoeuvre de Peter Sagan", pour l'ancien grimpeur. Il juge que c'était "simplement une envie de gagner et de rester au contact de ses adversaires directs dans la lutte au maillot vert".