publié le 02/02/2019 à 08:45

J'ai noté dans les courriels envoyés récemment par nos auditeurs une épidémie de doutes sur des singuliers un peu particuliers. Le singulier, normalement, c’est "un". "Un cheval", singulier, et à partir de deux, tout le monde le sait, c’est le pluriel : "deux chevaux".



En somme, tout va bien tant qu’il s’agit de nombres entiers, d’éléments entiers : un cheval, deux chevaux ; un enfant, deux enfants, avec un s. Mais les statisticiens de l’Insee viennent par exemple de calculer que les Françaises font 1,88 enfant chacune, soit un peu moins de deux en moyenne, et c’est ce genre de chiffres, les chiffres à virgule, qui plongent certains de nos auditeurs dans des abîmes de perplexité.

Un certain Jacques m’écrit : "1 degré sans s à degré, d’accord. 1.2 degré sans s ou 1.2 degrés avec un s ? Quelle est la règle ?" Nous parlions chevaux, vous aurez peut-être remarqué qu’il est un brin cavalier, ce Jacques : il ne dit ni bonjour ni chère madame, ni Muriel, ni merci, ni au revoir - je disais dans ma chronique de la semaine passée qu’on pouvait éviter les formules de politesse ampoulées, je crois qu’il m’a trop bien écoutée.

1,2 et non 1.2

Mais revenons à nos moutons singuliers. Je profite de l’occasion pour faire remarquer au passage à Jacques et à tout le monde que les nombres décimaux (les nombres à virgule) s’écrivent avec une virgule, justement, et non un point. Le point est encore une contagion qui nous vient de l’anglais. En français, on dit et on écrit "1 virgule 2" (1,2) et non "1 point 2" (1.2). C’est une première règle.



En effet, le point prête à confusion, car parfois on l’utilise déjà dans les grands nombres, où l’on pose souvent un point tous les trois chiffres, pour aider à la lecture, quand on écrit à la main. Quand vous tapez sur un clavier, il vaut mieux laisser un espace blanc entre les chiffres. Mais pour répondre à la question de Jacques sur le s, on écrit "1,2 point" sans s à point, car il y a moins de 2 points, de même qu’on écrit 1,88 enfant, sans s, pour la même raison.

Un choix arbitraire du français

Un autre de nos auditeurs, Albin, trouve encore plus étrange de devoir écrire, dans un album sur les dinosaures destiné à son petit-fils, "1,9 million d’années", sans s à million. Eh oui, car des millions, là encore, il y en a moins de deux (il y en a très exactement 1,9). Mais bien sûr on met un s à années.



Et Albin me fait d’ailleurs remarquer que c’est un choix arbitraire du français, parce que l’anglais, entre autres langues, procède autrement : en anglais, pas besoin d’arriver à deux pour être au pluriel. On dit même "zero kilos" avec un s à kilos. Mais rappelez-vous : en français, 2 kilos avec un s, mais 1,9 kilo au singulier. En dessous de 2, en français, on est au singulier.