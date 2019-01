Quelle formule de politesse peut-on utiliser dans un courrier ?

publié le 20/01/2019 à 10:44

Hier, j’ai terminé ma chronique sur les pièges de l’impératif par une formule de politesse - à l’impératif : "Veuillez agréer mes salutations distinguées". Nos auditeurs me posent souvent des questions sur les formules à utiliser à la fin de courriers un peu officiels. En effet, ce sont des formules figées, que l’on n’utilise pas dans la langue courante, et qui parfois ne veulent plus dire grand-chose, ce qui fait qu’on les mélange et qu’on les emploie de travers.



Évidemment, on ne les emploie jamais à l’oral ; si je l’ai fait hier, c’était par plaisanterie. Mais d’abord, qu’est-ce que la politesse ? Le mot vient de l’italien politezza, qui signifie "raffinement", lui-même descendant direct du latin polito, "poli", mais "poli" dans le sens de "lisse".

Une personne polie ou un caillou poli, ce n’est pas tout à fait la même chose, et d’ailleurs le poli des humains a donné "politesse", tandis que celui des cailloux, c’est le "polissage"… ou le "poli" d’ailleurs.

La politesse, selon le Larousse, c’est "l’ensemble des usages sociaux régissant les comportements des gens les uns envers les autres". C’est dire bonjour et merci, c’est aussi laisser sa place à une personne âgée dans le métro. Au passage "le contraire de poli est impoli ; malpoli est familier", nous rappelle le Larousse.

Un conseil ? Simplifier au maximum

Dans un courrier, la politesse, c’est d’abord écrire clairement, ne pas faire de fautes au nom de son correspondant, par exemple. Commencez tout simplement par "Madame" ou "Monsieur" et allez à la ligne. "Chère madame" ou "Cher monsieur" ne s’emploient que si vous connaissez déjà un peu la personne.



Mais le problème principal, c’est surtout la formule de conclusion… Dans l’ensemble, mon conseil est de sim-pli-fier. Les formules ampoulées à base de salutations distinguées comportent souvent plus d’erreurs que de distinction. "Je vous prie d’agréer, madame ou monsieur, mes sincères salutations", suffit tout à fait pour un courrier très officiel.

La première des politesses, c’est une orthographe correcte Muriel Gilbert Partager la citation





Pour un courriel, ou pour un courrier moins officiel, la formule peut être beaucoup moins compliquée : "Respectueusement", "Courtoisement", "Cordialement" ou "Bien à vous", du plus guindé au plus amical, font parfaitement l’affaire.



Et rappelez-vous que la première des politesses, en particulier quand il s’agit d’un courrier important, comme une demande d’emploi ou de stage, c’est une orthographe correcte. Si vous savez que la vôtre est approximative, ce n’est pas un crime, mais n’oubliez pas de vous faire relire par un copain ou un parent plus doué.