Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard d'Estaing ce samedi 14 novembre

publié le 14/11/2020 à 08:45

"On s'en fout de l'élection de 'Jean Bidène', un gamin de 77 ans : c'est qui compte aujourd'hui, ce n'est pas l'Amérique." L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing réagit au résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis au micro de Jade : "On s'en tamponne le coquillard de l'avenir du monde. L'Afrique, c'est important. J'ai situé l'action de mon roman Loin du bruit et du monde en Centrafrique."

Alors que Jade préférerait évoquer "cette Amérique qui est coupée en deux", "appelez-moi Bernard Le O, lui au moins, il s'y connait", demande VGE. "Bernard Lehut ?", lui répond Jade. "Le O, le U, le I, cela reste des lettres", s'agace l'ex-chef de l'État.



"C'est un ancien Président du Sénat, qui chasse l'éléphant, raconte VGE. Énorme trompe ! Vous ne serez pas déçu, parce que c'est très chaud, comme tous mes romans. À un moment donné, mon sénateur avale une décoction de bois-bandé. Énorme trique !"