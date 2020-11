La chronique de Laurent Gerra du 13 novembre 2020

publié le 13/11/2020 à 10:32

Le gouvernement diffuse un spot radio décrivant la conduite à tenir en cette période de contagion par le coronavirus. "Information coronavirus, pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples : lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique", peut-on entendre.

Avant de parvenir à cette version finale, de nombreuses personnalités ont fait des essais. Commençons par José Bové : "Information coronavirus : fort est de constater que des petites bêtes essaient de nous faire tousser, alors pour éviter ça, il faut adopter des gestes simples : ne pas trop se laver les mains, car la bestiole adore l’humidité, ne pas éternuer dans votre soupe, ou alors il faut la faire rebouillir après, utilisez des mouchoirs pas trop pleins et ne pas les sucer le soir à la veillée. Et si vous êtes malade, allez tousser dans le McDo' le plus proche".

Un autre personnage public a prêté sa voix au spot d’information : le charismatique leader de la CGT Philippe Martinez en a profité pour faire passer un message : "Donc en ce moment, il y a du coronavirus dans l’air et c’est encore un truc inventé pour qu’on ne puisse pas faire la grève. Donc pour se protéger et protéger les autres du virus, ne prenez aucune précaution : vous embrassez les gens sur la bouche et vous éternuez dans le coude du voisin, et comme ça, tout le monde est malade et ça bloquera le pays, comme en décembre dernier".

Nos amis artistes ont aussi voulu prêter leur voix, comme Céline Dion. "Alerte au coronavirus ! Tabarnak, vous l’avez vu, cette maudite 'bê-bête', ça donne pas envie de l’attraper. Elle est toute ronde cette créature, avec des trucs roses qui dépassent de partout ! On dirait Adèle avec ses bigoudis ! C’est affreux !", lance la star internationale.