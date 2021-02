Le meilleur de Laurent Gerra avec Marine Le Pen

publié le 20/02/2021 à 07:43

Marine Le Pen a entretenu un débat houleux avec Gérald Darmanin jeudi dernier, cela a fait couler beaucoup d'encre. Pour la représentante du Rassemblement National, imitée par Laurent Gerra, "ce n'est qu'un échauffement. Je suis prête pour le prochain." Interrogée si elle pouvait avoir un débat contre Jean Castex, Marine Le Pen répond que ce n'est pas "drôle, car il est trop faible. Face à moi ce ne serait pas ses lunettes qu'il chercherait mais ses ratiches Madame", répond l'humoriste dans la peau de Marine Le Pen.

Face à Olivier Véran, la leader du RN répond : "vous plaisantez, avec sa tête de fayot, qui a une tête à se prendre des baffes dans un film de Georges Lautner, je le mettrai KO dès la première pichenette, je veux du consistant Madame". Eric Dupond-Moretti est lui plus habitué à plaider, mais Marine Le Pen, toujours imitée par Laurent Gerra, rit : "ne me faîtes pas rire Madame, un avocat, c'est un mec qui porte une robe et un mec qui porte une robe, il peut éventuellement gagner un concours d'imitation de Dalida chez Michou, mais pas un débat contre Marine Le Pen." Cette dernière propose Emmanuel Macron : "J'ai une revanche à prendre. Rendez-vous en 2022 l'avorton. Et si tu veux pas finir ta vie à manger de la soupe, oublie pas ton protège-dent", lance l'humoriste.