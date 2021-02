publié le 16/02/2021 à 09:38

Les experts de l’OMS missionnés en Chine accusent les autorités ne pas leur avoir fourni les informations nécessaires pour leur enquête sur les origines du coronavirus "Je pense qu’en effet, le gouvernement chinois a manqué de transparence vis-à-vis des experts, confirme Jean-Pierre Raffarin. J’étais justement à Wuhan la semaine dernière, et il y avait, à la carte des restaurants, des rouleaux d’experts, des brochettes d’experts à la sauce aigre-douce, des nouilles sautées aux experts".

L'ancien maire Patrick Balkany a de nouveau été mis en examen pour l’utilisation frauduleuse d’un local appartenant à la ville de Levallois "Grâce à toutes ces casseroles, je vais pouvoir ouvrir mon restaurant. Un concept révolutionnaire, jamais vu en France", souligne-t-il.

Arnaud Montebourg semble avancer de plus en plus sûrement vers une candidature à la prochaine élection présidentielle "Malgré ma fulgurante réussite dans le miel et la glace à sa mémère, je sens que la France a besoin de moi", explique l'ancien ministre.