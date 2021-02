publié le 27/02/2021 à 08:24

Marine Le Pen s'apprête à rendre public des propositions économiques, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. En effet, la présidente du Rassemblement national doit gagner en crédibilité en la matière. "Allez-y je vous en prie, dites tout de suite que je n'y connais rien en économie (...) Marine Le Pen est une incompétente, une incapable, une nullité crasse, une infirme pendant qu'on y est", se vexe-t-elle.

La présidente du RN tente tant bien que mal de se défendre sur ses compétences économiques : "Figurez-vous que j'ai eu un bac B, et au bac B c'était Sciences économiques la matière principale", souligne Marine Le Pen. "Faites venir votre économiste maison, moine bouddhiste, qui a toujours des graphiques sous le bras. Il va m'interroger, on verra", défie la politicienne.

François Lenglet prend sa mission très à coeur et commence ainsi à la questionner : "Madame Le Pen, pouvez-vous me dire ce que signifie le PIB ?". Ce à quoi la candidate à l'élection présidentielle de 2022 répond immédiatement : "Bien sûr ! Le PIB c'est le Pays à l'Identité Blanche, c'est mon parrain qui me l'a appris".