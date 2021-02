La chronique de Laurent Gerra du 23 février 2021

publié le 23/02/2021 à 10:48

Le Président de la République a promis aux Youtubeurs McFly et Carlito que s’ils réalisaient une vidéo sur les gestes barrière recueillant au moins 10 millions de vues, ils seraient invités à l’Elysée. Nos deux jeunes amis ont relevé le défi en enregistrant un clip qui, depuis dimanche a déjà été vu 8 millions de fois.

Il fallait s’y attendre, ce défi d’Emmanuel Macron a donné des idées à d’autres artistes qui voudraient bien eux aussi aller à l’Elysée. C’est le cas par exemple de Roland Magdane qui a composé spécialement un nouveau sketch.

"Ma chère maman, s'exclame-t-il, je suis bien arrivé à la guerre contre le virus ! Linlin ! Allô, allô, ici la main, y sent pas bon ce gel hydroalcoolique ! Allô, allô, ici le coude, je suis plein de morve, allez éternuer ailleurs ! Ici les amymy, ici les amygdales ! Y’a l’virus qui vient d’passer dans les poupou dans les poumons ! Trop tard pour mettre le masque ! Linlin ! Je vous en frie, y’a pas d’quoi rissoler, personne m’écroute, je récapépète depuis le bédu…".

Le gentil Casimir a lui aussi pris exemple sur les Youtubeurs McFly et Carlito avec un clip à destination des plus jeunes : "Bonjour Président Emmanuel, c’est Casimir ! Moi aussi, je sais chanter et je voudrais que tu m’invites dans ton château dans les nuages comme McFly et Carlito".

"Tu sais, je suis très sage, insiste-t-il, et comme je suis obèse et que j’ai du diabète et plein de comorbidités, je respecte tous les gestes barrières : je me nettoie les mains au gloubiboulga hydroalcoolique, j’éternue dans le chapeau de Monsieur Du Snob et j’aère régulièrement mon costume de monstre gentil alors invite-moi vite sur ton île, Emmanuel, et donne-moi un joli poste dans ton gouvernement !".