La chronique de Laurent Gerra du 25 février

publié le 25/02/2021 à 11:19

Contacté par Mademoiselle Jade pour faire le point sur ses soucis judiciaires, Patrick Balkany en a profité pour présenter son nouveau business : "Puisque la justice m’a rendu inéligible, je me suis recyclé dans la restauration", lance-t-il avant d'expliquer son nouveau concept, "Pizza-Pute, le Pizza-Hut des putes". Un projet que l'ex-maire de Levallois explique par la crise sanitaire : "En période de Covid, les Français ont besoin de décompresser, et rien de tel qu’un bon petit plat et qu’une bonne pute pour se détendre".

De son côté, Gérard Depardieu est en colère contre Bill Gates. Ce dernier estime que nous devrions arrêter les protéines animales afin de lutter contre le réchauffement climatique, une façon de penser qui ne convient pas du tout à l'acteur. "Ce fumier veut que la planète toute entière ne bouffe que de la viande de synthèse ! Moi, c’est avec sa gueule que je vais faire une synthèse !", s'emporte-t-il avant d'ajouter : "Il veut nous faire avaler des steaks de soja, des côtes de bœuf sans bœuf fabriquées avec des imprimantes 3D et de la blanquette en tube ! C’est pas Bill Gates qu’il devrait s’appeler, c’est Tricatel !".



Le film Alceste à bicyclette qui réunissait Fabrice Luchini et Lambert Wilson à l’île de Ré pourrait connaître une nouvelle version intitulée "Alceste n’a pas la jauge", un projet qui n'emballe pas vraiment Fabrice Luchini : "Oui, non mais tu vois, le public, les feux de la rampe, le trac avant le lever de rideau, tout c’est bien sympa mais jouer le Misanthrope devant des spectateurs masqués, assis un siège sur deux, c’est faire du demi-Molière. Alors tu vois, j’préfère encore faire du vélo à l’Île de Ré", dit-il à son compère Lambert Wilson.