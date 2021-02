La chronique de Laurent Gerra du 26 février

publié le 26/02/2021 à 09:56

Une récente étude agite la communauté scientifique et fait état d’un problème de santé publique. D'après Le Monde, 20% des Français souffrent de manière chronique sans que ces douleurs ne les orientent vers des structures de soin. “La souffrance, comment ça marche ? explique Michel Chevalet. Si vous mangez un tofu trop chaud, vous vous brûlez un peu la langue, ça vous picote et vous passez à autre chose. Mais si vous vous cognez le petit orteil sur le coin du lit, vous souffrirez atrocement et il est scientifiquement prouvé que vous allez hurler des injures, vous mettre à sangloter, appeler votre mère et tenter de vous amputer vous même au couteau, tant vous dégusterez."

L'Église catholique va lancer en France une grande campagne médiatique pour inciter aux deniers du culte. "Donnez, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra”, implore le pape François. “Il faut donner des piécettes pour mon Église à RTL. François Lenglet n’est pas économiste pour rien : regardez ce qu’il a mis dans mon panier, ce ne sont pas des pièces, c’est juste des boutons”.