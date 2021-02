publié le 23/02/2021 à 19:51

En estimant que Marine Le Pen faisait preuve de "mollesse", Gérald Darmanin a remis une pièce dans la machine et relancé la possibilité de voir l'extrême droite devenir plus forte d'ici 2022, selon Jean-François Copé. Le maire de LR de Meaux estime au micro de RTL que tenir un tel discours c'est en partie "banaliser" les idées de la présidente du Rassemblement national, et faire basculer en sa faveur les électeurs encore hésitants.

Concernant une possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, Jean-François Copé affirme que "le risque existe" et qu'il faut "arrêter de jouer avec le feu".

"Il faut arrêter de jouer avec le feu. Pour cela, il faut que les hommes de gouvernement - par opposition aux populistes - (…) de centre droit et centre gauche, proposent des solutions avec des résultats. Tout cela, ça se construit. Il faut une alternative parmi les partis de gouvernement", a aussi déclaré l'édile.