Le meilleur de Laurent Gerra avec Manoukian

Laurent Gerra imite André Manoukian à son piano : "Tu sais que j'adore ta voix Jade. Elle me fout les poils. T'es coincé quelque part entre Janis Joplin et Huguette Bouchardeau-do-do-do", chantonne l'auteur-compositeur imité par Gerra.

André Manoukian tient à évoquer le retour de Francis Cabrel. Il raconte l'histoire secrète de la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. "J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle, comme toute histoire secrète, parce que la chanson a failli s'appeler autrement. Francis avait écrit une chanson qui s'appelle je t'aime pour sa copine de l'époque qui s'appelait la dame de Haute-Savoie, à cause de sa marmotte qui était toute dorée-ré-do-ré", explique-t-il.

André Manoukian, imité par l'humoriste, poursuit : "Alors il y a quelqu'un qui lui a dit que Je t'aime c'était déjà pris comme parole. Alors Francis est descendu dans son sous-sol-sol-sol et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaison. Il a alors enregistré sa chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais et j'aurais aimé que tu le susses. C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson".