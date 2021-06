Le meilleur de Laurent Gerra avec André Manoukian

L'auteur-compositeur André Manoukian est venu rendre visite à Jade, dont il adore le grain voix : "Elle me fout les poils (...) T'es perchée quelque part entre Janis Joplin et Huguette Bouchardeau, do-do-do", l'a complimente-t-il à son arrivée dans le studio.

Mais si André Manoukian s'est déplacé, c'est pour nous raconter une histoire secrète. "Cette année aux Francofolies de La Rochelle il y a Francis Cabrel qui fait son grand retour, alors je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai (...) parce que la chanson a failli s'appeler autrement", indique le pianiste.

"Francis voulait appeler sa chanson Je t'aime (...) mais il y a quelqu'un qui lui a dit que Je t'aime c'était déjà pris comme paroles. Alors Francis est descendu dans son sous-sol sol, sol, sol, sous-sol, et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons et il a enregistré sa chanson Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai et j'aurais aimé que tu le susses, c'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début, mais quand il la chanta à sa copine, sa copine le griffa, fa, faaa, mi, mi, mi".