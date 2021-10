La chronique de Laurent Gerra du mercredi 20 octobre

Pour essayer de désigner un candidat unique de la gauche à la présidentielle, une démarche citoyenne originale baptisée "la primaire populaire" a déjà rassemblé plus de 130.000 votants. Jean-Luc Mélenchon fait partie des 10 personnalités de gauche qui ont été retenues. "Mais qu’est-ce que j’en ai à faire, moi, de la primaire populaire ! T’as vu avec qui je suis dans leur primaire ? Des tocards !", lance l'Insoumis, imité par Laurent Gerra.

La hausse spectaculaire du prix de l’énergie menace la reprise économique et inquiète les Français. On fait le point avec notre spécialiste économique, François Lenglet. "Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c’est que quand l’énergie monte, tout monte : les prix montent, la colère monte, la p’tite bête qui monte, monte. Mélenchon et Zemmour montent, même la mer monte et vous connaissez la chanson : quand la mer monte, j’ai honte", explique l'économiste. "Le pour, c’est que quand le litre de fuel est à 10 euros, ça fait des comptes ronds donc c’est beaucoup plus simple pour le budget des ménages", poursuit-il.

Jean Castex a rencontré ce lundi le pape François au Vatican. Un tête-à-tête d’une demi-heure dont peu de choses ont filtré. "En responsabilité, en responsabilité, je vous souhaite bien le bonjour, votre sainteté", lance le Premier ministre. "Excouse-moi, mon fils, mais y é pé pas té recevoir, y’attend lé Premier ministre de la France", dit le souverain pontife. "Mais enfin, c’est moi ! Jean Castex !", lui répond le Premier ministre.