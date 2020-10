La chronique de Laurent Gerra du 29 octobre 2020

publié le 29/10/2020 à 10:58

Alors qu'un nouveau confinement commence ce jeudi, et devrait en théorie se terminer le 1er décembre, sur la planète des Sinoks on s'imagine déjà devoir faire une croix sur les fêtes de fin d'année. Sinok 1er, que l'on imagine facilement être l'incarnation d'Emmanuel Macron, a annoncé que "si les chiffres étaient mauvais, il déplacerait les fêtes de Noël à Pâques, et Pâques à l'Assomption". Des jours sombres qui se profilent.

Le coronavirus fait peur même à Dominique Strauss-Kahn, qui craint d'être positif à ce qu'il appelle, lui, "le couilles vides 19", selon Laurent Gerra. "D’après ce qu’ont expliqué les ministres Jean Cache-Sexe et Olivier Vérole dans leur conférence de fesse, il faut isoler les cas qu’on tâte."

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, est lui loin de tout ça. Il se concentre sur la sortie de son nouvel album, où il a essayé de s'éloigner de son idole, qu'il prétend "ne pas connaître du tout". "Dans ma chanson 'restez le même' je dis que je ne me prends pas pour un autre parce que je suis restée le même que l'autre, celui que je ne connais pas."