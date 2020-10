Johnny Hallyday : un album symphonique attendu avant la fin de l'année

publié le 26/10/2020 à 12:47

Un album plein de surprises. Alors qu'un documentaire retraçant le dernier road trip de Johnny Hallyday aux États-Unis a été annoncé la semaine dernière, un album verra également le jour. Ce nouveau disque sera un album symphonique et sera disponible en pré-commande le vendredi 30 octobre. Les fans pourront notamment découvrir les nouvelles versions de Je te promets ou Le Pénitencier.

Si la sortie de ce disque n'a pas encore été officiellement annoncée, des fans du rockeur l'ont repérée suite à une erreur de plusieurs sites marchands, rapporte BFMTV ce lundi 26 octobre. En tapant "Johnny" dans la barre de recherche de ces sites la semaine dernière, les internautes ont pu apercevoir pendant plusieurs heure la fiche produit d'un album intitulé Acte 2. La description indiquait une sortie le 20 novembre 2020, sous le label Universal Music.



La maison de disques communiquera plus d'information dans les prochains jours. Selon la chaîne d'informations, l'album contiendra des tubes de l'artiste, mais aussi des morceaux moins connus et des reprises comme Ne me quitte pas de Jacques Brel ou Love me tender d'Elvis Presley.