publié le 27/11/2017 à 18:58

Le débat aura duré plus de deux ans. L'Europe a finalement décidé d'autoriser le glyphosate pour cinq années supplémentaires. Nicolas Hulot espérait que l'autorisation serait prolongée pour trois ans seulement. La France a voté contre cet après-midi à Bruxelles. Pour elle, cinq ans de plus, c'est trop long. Elle pourrait donc très bien interdire le glyphosate toute seule avant, dans trois ans au nom du principe de précaution.



Mais cela poserait un énorme problème à nos agriculteurs, car leurs concurrents, eux, continueraient d'utiliser le désherbant, qui est la solution la plus efficace et surtout la moins chère. Après ce vote, Brune Poirson, secrétaire d'État a l'Écologie, a indiqué que "la France restait déterminée à sortir du glyphosate en moins de cinq ans". Cela ne veut pas dire interdire.

Il y a un deuxième scénario, plus probable. La France prend acte, se range derrière la décision d'une majorité d'États, mais de son côté, le gouvernement va agir pour aider les agriculteurs français à se débarrasser plus vite du glyphosate. Cela signifie : financer de la recherche, former les agriculteurs, dans les écoles enseigner de nouvelles pratiques.

À écouter également dans ce journal

Angleterre - Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps prochain. La reine Elizabeth II a été la première à réagir, elle s'est dite "enchantée" par le mariage de son petit-fils.



Justice - L'enseignant jugé pour avoir entretenu une relation avec une élève de 14 ans a été condamné à 18 mois de sursis ce lundi 27 novembre.



Administration - Le choc de simplification est de retour avec une mesure emblématique : le "droit à l'erreur". Le gouvernement a dévoilé ce matin en Conseil des ministres son projet de loi censé faciliter les démarches administratives.



Commerce - Cette année, à l'occasion du Black Friday, les Français ont effectué 42,759 millions de transactions bancaires. Un chiffre plus important que les samedis et dimanches de décembre, à l'approche des fêtes de Noël.



Économie - La moitié des Galeries Lafayette vont être cédées : 22 magasins de province employant plus de 900 salariés doivent passer en franchises. Trois repreneurs seraient sur les rangs. Les magasins concernés sont les plus petits, par exemple, à La Rochelle, Agen ou Toulon.



International - Le pape François est arrivé aujourd'hui en Birmanie. Il a débuté sa visite par une rencontre surprise avec le chef de l'armée, accusé de mener une épuration ethnique contre les Rohingyas. Le souverain pontife doit s'entretenir avec Aung San Suu Kyi demain.