Relation prof/élève de 14 ans : l'enseignant condamné à 18 mois avec sursis

et AFP

publié le 27/11/2017 à 17:47

Il ne fera pas de prison ferme. Le professeur de mathématiques a été jugé pour avoir eu une liaison avec une élève de 14 ans pendant plusieurs mois, lundi 27 novembre. Cet enseignant de 31 ans a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel de Fontainebleau l'a jugé jugé coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Il l'a en revanche relaxé du chef de corruption de mineure de moins de 15 ans, estimant que l'élément de "perversion à la sexualité" n'était pas constitué.

Dans la journée, la jeune fille a témoigné à la barre, sucette à la bouche. "Quand j'ai été entendue, j'étais encore amoureuse. Puis j'ai pris du recul, j'ai regardé les choses sous un autre angle et j'ai parlé de choses que je n'avais pas dites. Et en parler à ma mère, cela m'a permis de remettre les pieds sur terre".



La Défense avait demandé le renvoi du procès estimant que l'enquête de 48 heures à peine a été "trop courte" et que peu de témoins potentiels ont été entendus par les enquêteurs. L'affaire relance le débat sur l'âge minimal du consentement sexuel.