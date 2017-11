publié le 27/11/2017 à 11:20

Le Black Friday séduit de plus en plus les Français. Cette année, les Français ont effectué 42,759 millions de transactions bancaires lors de ce vendredi 24 novembre pour profiter des promotions notables sur de nombreux sites internet.



Un chiffre plus haut que les samedis et dimanches de décembre, à l'approche des fêtes de Noël. Une tradition américaine, organisée chaque année au lendemain de Thanksgibing, qui semble donc attirer de plus en plus les Français et Françaises.

Selon l'étymologie la plus communément admise, le lendemain de "Thanksgiving" a ainsi été baptisé "Black Friday" - littéralement "vendredi noir" - en référence aux rues noires de monde à l’occasion de cette journée. Selon une autre explication, la couleur noire renvoie à l'encre noire utilisée par les commerçants américains pour signaler le montant de leurs recettes au moment de faire leurs comptes - l'encre rouge elle, signifie les pertes.